الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أرض لإنشاء حديقة بحي الشيخ سلطان بخورفكان

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أرض لإنشاء حديقة بحي الشيخ سلطان بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لأهالي حي الشيخ سلطان في خورفكان.
كما وجه سموه بلدية خورفكان بزراعة المنطقة الفاصلة بين الحي ومساكن العمال بساتر من الأشجار لتوفير الخصوصية للأهالي.
أعلن سموه هذا التوجيه خلال برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App