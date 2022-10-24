الامارات | "أبوظبي للصحة العامة" يوعي بأهمية التحصين ضد شلل الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة، باليوم العالمي لشلل الأطفال، وهو يوم يتم الاحتفال به عالميا بهدف تحقيق عالم خالي من هذا المرض وإنهاء المعاناة.

ويقوم المركز سواسية مع جميع الجهات في العالم في هذا اليوم بالتوعية بأهمية التحصين ضد شلل الأطفال كونه أكثر الوسائل فعالية للوقاية من المرض وبناءً على الجهود العالمية لتطعيم الأطفال دون سن 15 عامًا انخفضت حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال بنسبة تزيد عن 99% منذ عام 1988 من حوالي 350.000 حالة إلى 6 حالات تم الإبلاغ عنها في عام 2021.

وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تم بذل جهود جبارة لتطعيم كل طفل دون سن الخامسة عشرة حيث بلغت نسبة التغطية فوق ال 95%. وكانت آخر حالة معروفة لشلل الأطفال تم الإبلاغ عنها في الدولة عام 1992 وعليه فقد تم اعتماد دولة الإمارات دولة خالية من شلل الأطفال في عام 2004.

وقالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في المركز: نقوم في مركز أبوظبي للصحة العامة بالارتقاء بصحة الإنسان في سن مبكر فيتم في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع الجهات الصحية بتطبيق نظام فعال للتقصي النشط على الأطفال (من هم أقل من 15 عام) والذين يعانون من ضعف في الأطراف عن طريق إحالتهم للفحص الشامل عن فيروسات شلل الأطفال أو أي فيروسات أخرى قد تسبب الشلل.

وأضافت ان هذا اليوم يوفر فرصة لتسليط الضوء على الجهود العالمية نحو عالم خالٍ من شلل الأطفال وتكريم المساهمات الدؤوبة لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية في الكفاح من أجل القضاء على هذا المرض في جميع أنحاء العالم .