الامارات | جامعة العين ضمن أفضل 30 جامعة عربية في تصنيف "كيو إس" للعام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة العين قفزة جديدة بتصنيفها ضمن أفضل 30 جامعة عربية بعد حصولها على المرتبة الـ 28 للعام 2023 حسب التصنيف الصادر عن مؤسسة (كيو إس العالمية ) الذي شارك به 199 جامعة عربية.

يعد تصنيف المؤسسة أحد أكثر التصنيفات العالمية شهرةً للمقارنة بين الجامعات لاعتماده على تحليل وقياس مقومات المؤسسات الأكاديمية، من حيث مستوى التعليم وجودة مخرجات البحوث العلمية، والقدرات العلمية والمهنية للخريجين.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة :" ارتقينا في سلم التصنيف بشكل ملحوظ عن العام الماضي، ويعد حصول جامعة العين على المرتبة الـ 28 على مستوى الجامعات العربية للعام 2023 بعد أن صنفت ضمن أفضل 50 لعام 2022 إنجازاً رائعاَ لم يكن ليتحقق لولا جهود العاملين في الجامعة ".

من جانبه أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، أن تحقيق هذا الإنجاز يعزز من التزام جامعة العين بجودة التعليم والتميز الأكاديمي والعمل الجاد والجهود المبذولة بها من أجل مستقبل مستدام.

من جهته أعرب الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب الرئيس للاعتماد وضمان الجودة، عن فخره بتصنيف جامعة العين ضمن أفضل 30 جامعة عربية، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل التزامها بتحسين برامجها الأكاديمية، وإعداد البحوث، والتدريب، والتعلم.

جدير بالذكر أن جامعة العين حصلت على تقييمات ملحوظة في مؤشرات QS عن فئات أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراة، والطلاب الدوليين.