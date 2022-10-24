الامارات | "صحة دبي" توفر خدمة استخراج شهادات المواليد والوفيات في المستشفيات الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي عن التوسع في نطاق خدمتها النوعية (خدمة شهادات المواليد والوفيات)، ليشمل التوسع، المستشفيات الخاصة في دبي، وفق مراحل متتابعة، بدأتها بمستشفيي مردف وميدكير للنساء والأطفال، مع توقف تقديم الخدمة في مركزي الكرامة والراشدية الصحيين.

يأتي ذلك ضمن أعمال تحسين وتطوير مستوى الخدمات، التي تقوم بها الهيئة بشكل متواصل، لتحقيق المزيد من رضا المتعاملين وثقتهم، وتوفيراً لجهدهم ووقتهم، حيث اقتصر التوجه الجديد للخدمة، على المستشفيات الخاصة المنتشرة في ربوع دبي، وذلك ضمن الإجراءات والنظم المعمول بها في هذا الشأن، وبإشراف ومتابعة من "صحة دبي".

وتتوقع الهيئة -ضمن مخططها- التحاق قائمة طويلة من المستشفيات الخاصة، والانضمام لمستشفيي (مردف وميدكير)، لتقديم خدمة (شهادات المواليد والوفيات)، مطلع العام المقبل 2023، فيما تمضي الهيئة في إجراءات مراجعة ظروف كل مستشفى على حدة، للاطمئنان على إمكانية تقديم الخدمة وفق الإجراءات الميسرة وبجودة عالية.

وتُعد هذه الخدمة المميزة واحدة من الخدمات الإلكترونية المطورة، التي تقدمها الهيئة، بهدف تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية وتمكين المتعاملين من استخراج شهادات المواليد والوفيات من المستشفيات الخاصة، على مستوى إمارة دبي، من دون الحاجة للذهاب إلى عدة جهات أخرى، وذلك مع مراعاة أعلى درجات الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البيانات، وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.