الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حركة

لاحظ زوّار لمجمع السفارات في دبي انسياب حركة المرور في المنطقة المؤدية إلى مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجمع السفارات، بعد اعتماد الوزارة تصديق الأوراق الرسمية عبر الـ«أونلاين»، علماً بأن هذه المنطقة كانت تشهد في السابق ازدحاماً شديداً في حركة السير.

محطة

أفاد مستخدمون لشارع بدر في عجمان ببدء أعمال تشييد محطة وقود جديدة بالقرب من «المراد مول» على شارع النعيمية، الرابط بين إمارتي عجمان والشارقة، ما يلبي احتياجهم للتزود بالوقود في الطريق الذي يخلو من أي محطة.

احتيال

تلقى قارئ مكالمات متكررة، ورسائل نصية على هاتفه المتحرك، من جهة مجهولة، تدعي أنها تخص جهة رسمية محلية، وذلك بغرض الاحتيال من خلال استدراجه للحصول على بياناته البنكية، لافتاً إلى أن شبكات الاحتيال باتت تمارس أساليب وطرقاً مختلفة للإيقاع بضحاياها.

مواقف

جدد قراء مطالبتهم بإنشاء مواقف خاصة للدراجات إلى جانب السيارات، إذ تأخذ الدراجات ذات الأحجام الصغيرة مساحة كبيرة مخصصة للمركبات في محيط المباني السكنية، خصوصاً بعد تنامي ظاهرة شراء السلع عبر الإنترنت.

رحلات

طالب قراء الجهات المعنية بمراقبة الشركات التي تنظّم رحلات البر في الدولة، للتحقق من جودة الخدمات التي تقدمها، ولفتوا إلى أن اقتراب موسم البر يترافق مع نشاط إعلاني مكثف لهذا النوع من السياحة، ما يستدعي التدقيق في الأسعار، ومدى ملاءمتها لطبيعة الخدمات المقدمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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