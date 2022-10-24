الامارات | 16 ألف زيارة متوقعة لمعرض «توظيف أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد منظمو معرض «توظيف أبوظبي 2022» الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات المعرض الذي يضم 40 جهة حكومية وخاصة تطرح الوظائف المتاحة لديها في مختلف المجالات والمخصصة للمواطنين، وتنظيم لقاءات وورش عمل لتطوير الحياة المهنية وتعزيز المسار الوظيفي، وكتابة السير الذاتية، بالإضافة إلى جلسات حوارية مع أبرز قادة وخبراء التوظيف والتنمية البشرية.

وتوقع المنظمون أن تستقطب نسخة العام الجاري من المعرض التوظيفي ما يزيد على 16 ألفاً من الشباب والكوادر المواطنة، للاستفادة من الفرص الوظيفية المعروضة، والاستماع إلى 20 من المتحدثين الملهمين.

وأوضحوا أن ورش العمل المقرر تنظيمها ضمن الفعاليات مُعدّة من قِبَل مجموعة متميّزة من قادة الفكر في مختلف المجالات، بهدف تزويد جيل الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات المعرفية اللازمة التي يحتاجها للنجاح في ظل معطيات الاقتصاد الحالي الذي يتميّز بسرعة التغيُّر والتطوّر، وذلك عبر تغطيتها لموضوعات مثل كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات، والتواصل، وتقدم هذه الجلسات نظرة ثاقبة حول مستقبل العمل وكيف يمكن للكوادر الإماراتية البقاء في الطليعة.

ويستقبل المعرض، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، الشباب الباحثين عن فرص وظيفية من المواطنين، في القاعتين 8 و9 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، من الساعة 10 صباحاً حتى السادسة مساءً.

وبحسب المنظمين يستهدف المعرض زيادة التركيز على قطاعات العمل القائمة على المعرفة في المستقبل، والتي تضمن تطوير قوى عاملة مواطنة تتمتع بمستوى متميّز من المهارة والإنتاجية، وانخراط الكوادر المواطنة الشابة مع قادة الأعمال في الدولة من أجل مدّهم بالخبرات اللازمة حول سوق العمل، وأحدث مبادرات واتجاهات التطوير الوظيفي، بالإضافة إلى مساعدة الشباب من روّاد الأعمال على الوصول بأعمالهم وشركاتهم للريادة، وتأمين فرص النمو وإنشاء عملاء جُدد محتملين، بالإضافة لتحديد شُركاء العمل المتوقعين.