الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» تتيح 5 أيام عطلة لطلاب المدارس الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس الخاصة في الإمارة إلى اختيار خمسة أيام لتطبيقها كعطلة خلال العام الدراسي الجاري، في إطار تقديم الرفاهية للطلاب وإسعادهم.

وأكّدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن التوجيه الصادر لكل مدرسة يتضمن تخصيص خمسة أيام لكل مدرسة بشكل مرن، بحيث يمكن توزيعها على العام الدراسي كما تراه المدرسة مناسباً وفق جدولها، على أن يُستأنف الدوام المدرسي فور انتهاء الإجازة، مشيرة إلى أن القرار يأتي من رغبة الهيئة في تحقيق سعادة الطلاب وإراحتهم من ضغط العام الدراسي.

وقررت إدارات مدرسية في الشارقة اختيار خمسة أيام في نهاية شهر أكتوبر الجاري بدءاً من 27 أكتوبر حتى 31 من الشهر ذاته، بحيث تبدأ بيوم الإثنين وتنتهي بيوم الخميس، مع الأخذ في الحسبان أن الإمارة تطبق أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة أسبوعية.

وأشاد ذوو طلبة بالقرار، معتبرين أنه يسهم في تخفيف الضغط الدراسي على أبنائهم، وكذلك الازدحام الشديد الذي تشهده الطرق كل صباح، ما يتسبب في إرهاق الأبناء.

وأكد ذوو طلبة: محمد السيد، وعلا إبراهيم، ويسرا عبدالله، وجمال عبدالعاطي، وأحمد نورالدين، أن قرار تخصيص خمسة أيام إجازة للطلبة خلال العام الدراسي بإضافة أيام الراحة الأسبوعية يسهم في دعم راحة الطلبة وتحقيق استفادتهم مما درسوه خلال الفترة الماضية من الدوام المدرسي.

وأوضحوا أن الطلبة تعرّضوا لضغوط خلال الفترة الماضية ما بين طول اليوم الدراسي، وكذلك طول رحلة الحافلات المدرسية بسبب الازدحام، إضافة إلى لجوء بعضهم للدروس الخصوصية لتقوية مستويات أبنائهم الدراسية، ما يجعلهم في حاجة إلى الراحة خلال الفصل الدراسي لمذاكرة ما درسوه بهدوء من دون ضغوط، فضلاً عن أن ذلك يساعد أولياء الأمور على التقارب بشكل أكبر مع أبنائهم، لاسيما أن طول اليوم الدراسي كان يقلل من فرص الاجتماعات الأسرية بسبب ضغوط العمل على الآباء وضغوط اليوم الدراسي على الأبناء.