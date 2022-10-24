الامارات | ضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور عكس الاتجاه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان سائقاً، قاد مركبة بتهور، وعكس اتجاه السير، في شارع سريع، وقام بحركات استعراضية بصورة خطرة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في إمارة عجمان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن أنظمة الرقابة والسيطرة في غرفة العمليات بإدارة المرور رصدت السائق المتهور بتعقبه في شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان، عند قيادته بعكس اتجاه السير، وبسرعة كبيرة، وبمتابعته تبيّن أنه اتجه إلى منطقة سكنية، وقاد مركبته بتهور، دون مراعاة لحياة الآخرين، وباشرت دوريات المرور والتعقيب البحث والتحري، وتمكنت في أقل من ساعتين من ضبط السائق والمركبة من نوع «لكزس» صالون في منطقة التلة، وتبيّن أنه شاب خليجي، يبلغ من العمر 26 عاماً، وسيتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر الفلاسي أنه تم حجز المركبة، وتوقيف السائق، وسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر، نظراً لارتكابه مخالفات مرورية خطرة عدة، حيث تم تحرير مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم للخطر بغرامة 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، ومخالفة قيادة المركبة بعكس اتجاه السير بغرامة 600 درهم، ومخالفة عدم التزام السائق بعلامات وإرشادات المرور بغرامة 500 درهم، كما تبيّن بعد ضبطه أنه ارتكب سابقاً مخالفات أخرى بلغت 39 مخالفة، بقيمة 17 ألفاً و650 درهماً، وبذلك بلغ مجموع النقاط السوداء المترتبة عليه 46 نقطة، وإجمالي 127 يوماً مدة حجز المركبة.