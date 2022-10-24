الامارات | خدمة ذكية لتقييم أداء موظفي الحكومة خلال فترة التجربة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عاصم العوضي، استحداث الهيئة حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي FAHR، تفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

وأشار العوضي، إلى أن أحدث الخدمات التي تم إدخالها على التطبيق الذكي، هي خدمة تقييم لأداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، بجانب خدمات «التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائتة، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية»، بالإضافة إلى خدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والتي تتماشي مع المرونة التي منحها المشرع لفئات معينة من الموظفين للعمل عن بعد في هذا اليوم.