الامارات | شرطة عجمان تعيد مسروقات بأكثر من 350 ألف درهم لأسرة آسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت القيادة العامة لشرطة عجمان أسرة من الجنسية الآسيوية بإعادة ممتلكات سُرقت من منزلها في وقت قياسي خلال يومين فقط، محققة بذلك إنجازاً جديداً في فرض الأمن وتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لإصحابها.

وتفصيلاً أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان المقدم أحمد سعيد النعيمي، أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة النعيمية الشامل يفيد بتعرض منزل عائلة من الجنسية الآسيوية للسرقة بعد مغادرتهم المنزل وقت المساء في منطقة النعيمية، حيث عادت العائلة لتجد أن كل ما في المنزل مقلوباً رأساً على عقب، مع سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وممتلكات أخرى.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والبحث الجنائي ومسرح الجريمة والتحريات ووصلت إلى موقع البلاغ في غضون أربع دقائق، وبمعاينة الموقع تبين أن الجناة دخلوا إلى المنزل من خلال النافذة، حيث قاموا بسرقة خزانة تحتوي على مبلغ 6000 درهم، ومصوغات ذهبية تقدر بقيمة 350 ألف درهم وبعض الأجهزة.

وبالبحث والتحري وخلال يومين فقط تم التوصل إلى أحد الجناة وضبطه في منطقة الراشدية من الجنسية الآسيوية ويدعى (م.ب.ح) حيث اعترف بارتكابه جريمة السرقة إلى جانب شخص آخر من نفس الجنسية يدعى (ع.ر.غ) وهو متواجد خارج الدولة، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يراقب المنزل مع شريكه منتظرين خروج العائلة، كما اعترفوا بمكان إخفاء المسروقات، وتم ضبطها وإعادتها كاملة باستثناء بعض المبالغ المالية البسيطة.

من جانبها عبرت العائلة على لسان الزوج على إذاعة الأولى عن سعادتها العارمة وفخرها بشرطة عجمان وسرعة استجابتها للبلاغ وتعاملها الاحترافي مع القضية، باستعادة الممتلكات المسروقة في وقت قياسي، مؤكداً أن ثقته بدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية على مدار أربعين عاماً قضاها في الدولة كانت في مكانها، وأثبتت أنها الأجدر في تحقيق الأمن وحفظ الحقوق، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التميز والرفعة في مسيرتها الأمنية