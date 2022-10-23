الامارات | «نيابة أبوظبي» تباشر التحقيق مع بريطاني صادر بحقه أمر قبض دولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءات التحقيق مع متهم بريطاني، صادر في حقه أمر ضبط دولي، وذلك بناءً على طلب تسليم من السلطات الفرنسية المختصة، لاتهامه بجرائم غسل الأموال.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد ضبطه في إمارة أبوظبي، بموجب النشرة الحمراء الدولية الصادرة وفق طلب السلطات الفرنسية، والخطاب الموجه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بشأن ضبط المتهم للتحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه بارتكاب جريمة غسل أموال.