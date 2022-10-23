الامارات | «مجتمع واحد» لتعزيز التلاحم المجتمعي في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي حملة «التلاحم المجتمعي» التي تأتي تحت شعار«مجتمع واحد»، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي بين مختلف أفراد المجتمع، عبر تعزيز التعاون وتكريس شعور الانتماء المشترك لبناء مجتمع متسامح ومتماسك.

وتأتي الحملة بخمس لغات هي: العربية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردية، والتغالوغ (الفلبينية)، بهدف الوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وبث روح العمل الجماعي في المجتمع عبر منح الأفراد أو الجهات والمؤسسات والفرق المتخصصة فرصاً للتطوع باختلاف أشكالها، فضلاً عن العمل على تفعيل دور القطاع الثالث والخاص عبر حزمة من المبادرات التي تعزز المسؤولية الاجتماعية، مع وضع الأهداف ذات الأولوية المرحلية وطويلة الأجل من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني، وتشجيع القطاع الخاص على تنظيم مناسبات خاصة تجمع الناس داخل المجتمعات المحلية وتعزز الشعور بالانتماء.