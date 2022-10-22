الامارات | 6 خطوات تقي من الإصابة بسرطان الثدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 خطوات يجب على النساء اتباعها للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، مؤكدة على أهمية الفحص الدوري، المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وحسب الوزارة فإن الخطوات الستة تتمثل في " تجنب أخذ حبوب منع الحمل لمدة طويلة، الإنجاب المبكر قبل عمر 30 عاماً، الرضاعة الطبيعية "

وتابعت " على النساء أيضاَ الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على مدار 5 أيام أسبوعياً، وتناول الغذاء الصحي، والكشف بتنقية الماموغرام كل سنتين إذا كانت المرأة في سن الأربعين فما فوق"

وأشارت إلى وجود عدة عوامل قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء تتمثل في " التعرض للإشعاع، التاريخ العائلي، التقدم في العمر، زيادة الوزن أو السمنة، قلة النشاط البدني".

وتعمل الجهات الصحية في الدولة على تقديم فحوصات وبرامج توعوية حول المرض، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي وهو شهر أكتوبر من كل عام .