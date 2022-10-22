الامارات | «الإمارات اليوم» تنشر قائمة «المكاتب المُعتمدة» لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة من قائمة مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة حكومياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنتشرة في مختلف مدن وإمارات الدولة، والتي ضمّت 75 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، معتمداً من الوزارة، بينها 30 مكتب في إمارة أبوظبي (16 مكتب في مدينة أبوظبي، 12 مكتباً في العين، مكتب واحد في الظفرة، مكتب واحد في غياثي).

كما ضمت القائمة 18 مكتباً في إمارة دبي، و6 مكاتب في الشارقة (4 في الشارقة، مكتب واحد في كلباء، مكتب واحد في خورفكان)، بالإضافة إلى 10 مكاتب في إمارة عجمان، و6 مكاتب في إمارة رأس الخيمة، و4 في الفجيرة، وأخيرا مكتباً واحداً في إمارة أم القيوين.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار رقم (92) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، نص على أن ترخيص هذه المكاتب يتم ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮّضه، وﯾُﺠﺪد اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﻌﺪﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر، ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ، ويعد المكتب اﻟﺬي اﻧﺘﮭﻰ ﺗﺮخيصه وﻟﻢ يقم بتجديده ﺧﻼل 30 يوماً فأكثر، ممارساً للنشاط من دون ترخيص، وتطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.