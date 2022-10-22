الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل شخص انشغال آخر بالسباحة على أحد الشواطئ، وسرق درّاجته الكهربائية «سكوتر» التي يبلغ ثمنها 1200 درهم، ولم يهنأ كثيراً بجريمته، إذ قبضت عليه شرطة دبي مباشرة، وأحيل إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه 1200 درهم، وإبعاده عن الدولة.

وبسؤال المجني عليه في التحقيقات أفاد بأنه فوجئ عند خروجه من البحر باختفاء دراجته، فأدرك أنها تعرضت للسرقة.

فيما أقرّ المتهم بجريمته في جميع مراحل الدعوى، وأمام المحكمة التي انتهت إلى إدانته.