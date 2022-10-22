الامارات | 75 مكتباً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني.

وضمّت القائمة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 75 مكتباً معتمداً من الوزارة لاستقدام العمالة المساعدة، بينها 30 مكتباً في إمارة أبوظبي، (16 في مدينة أبوظبي، و12 في العين، ومكتب في الظفرة، وآخر في غياثي).

كما ضمت القائمة 18 مكتباً في دبي، وستة في الشارقة، و10 في عجمان، وستة في رأس الخيمة، وأربعة في الفجيرة، ومكتباً واحداً في أم القيوين.

وأصدرت الوزارة القرار رقم (92) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، نص على أن ترخيص هذه المكاتب يتم ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮّضه، وﯾُﺠﺪد اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر، ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮاﻓﺮ جميع اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ، ويعد المكتب اﻟﺬي اﻧﺘﮭﻰ ﺗﺮخيصه وﻟﻢ يقم بتجديده ﺧﻼل 30 يوماً فأكثر، ممارساً للنشاط من دون ترخيص، وتطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.

وتضمّن القرار عدداً من الشروط لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، أبرزها أن يقدم طالب الترخيص للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم (يجدد تلقائياً أو يقدم تأميناً كبديل للضمان)، وتقديم طالب الترخيص تقريراً ائتمانياً يعكس وضعه المالي، سواء كان شخصاً في مؤسسة فردية أو شركاء في الشخص الاعتباري، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري من موظفي الوزارة أو قريب له من الدرجة الثانية أو الزوج أو الزوجة، على أن يقدم ممثله القانوني قراراً مكتوباً بذلك.

وشملت قائمة اشتراطات ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة كذلك، أن يكون لصاحب الترخيص مقر واضح العنوان، مخصص لمزاولة أعمال المكتب.