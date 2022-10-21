اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | المنصوري: «زايد للإسكان» ملتزم بالقرارات الإسكانية لمواطني الشارقة قبل التعديلات الأخيرة

0 نشر
أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: «زايد للإسكان» ملتزم بالقرارات الإسكانية لمواطني الشارقة قبل التعديلات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، محمد المنصوري، أن البرنامج ملتزم بالقرارات الإسكانية الصادرة لمواطني إمارة الشارقة، قبل التعديلات الأخيرة.

وأضاف أنه يوجد اتفاقية مع دائرة إسكان الشارقة، لنقل بيانات المواطنين المقدمين أخيراً، من البرنامج إلى الدائرة.

وقال المنصوري في تصريحات، عبر «أخبار الإمارات»: «القرارات الإسكانية في الشارقة جارية المفعول، والبرنامج ملتزم بها، ولكن القرارات التي لم تصدر بعد، فهي التي سيتم نقلها إلى دائرة إسكان الشارقة». وأشار إلى أن التعاون مستمر بين البرنامج والدائرة، من ذلك نقل البيانات بشكل عام، إضافة إلى الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين، والمرتبطة بنقل البيانات إلى الدائرة، ونعمل على الربط الإلكتروني بين الجهتين حالياً. 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا