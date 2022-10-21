الامارات | امرأة تبتزّ رجلاً بحيلة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط امرأة قامت بابتزاز شخص على أحد الطرق بحيلة جديدة، وذلك بعد انتشار مقطع تسجيل صوتي للشخص الذي تم ابتزازه، أول من أمس، عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله عملية الابتزاز والاحتيال التي تعرّض لها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة للبحث وتحديد هوية الطرفين.‏ ومن خلال التحري والتقصي وجمع الاستدلالات، تمكن الفريق من تحديد هوياتهما، وضبط المرأة في أقل من 24 ساعة من انتشار المقطع الصوتي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.‏

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها في التصدي والحد من أي سلوكيات أو ممارسات سلبية قد تضر بالمجتمع وتهدد أمنه، مشيرةً الى أن جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات هي إحدى أهم أولوياتها.

وأهابت بالأفراد ضرورة اللجوء للجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي واقعة قد تحدث، وعدم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي، ما لذلك من مردود سلبي على أمن المجتمع، وتحمّل الناشر المسؤولية القانونية.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي: «إننا رصدنا انتشار تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقيت رسائل بشأنه، ثم قمنا بتحديد الشخص الذي نشره واستدعائه لسماع التفاصيل منه، وخلال فترة وجيزة تم ضبط المرأة المبتزة، واعترفت بشكل تفصيلي بكل ما حدث، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات»، مؤكداً أن ما قامت به المرأة عمل فردي لا يمكن تعميمه.

وشرح الشامسي عبر برنامج «الخط المباشر» تفاصيل ما حدث، حيث شاهد شخص امرأة على الطريق تبحث عن أحد يتولى توصيلها، فوقف لها وركبت معه، ثم ابتزته بـ«إما أن يدفع لها مبلغاً مالياً أو ستقدم فيه بلاغاً بمحاولة التعدّي عليها»، مؤكداً أن جهود نتائج التحريات توصلت إليها بسرعة وتم ضبطها.

وأضاف الشامسي: «لدينا قدرة كبيرة على التحقق من ادّعاء أي شخص، وهذا يعكس القدرة التي يتميز بها فريق التحريات بالبحث والتحقيق والاستدلال، ثم الإحالة للقضاء»، لافتاً إلى أن التغطية الشرطية موجودة في كل مدن ومناطق الإمارة.

وتابع: «كنا نتمنى من الشخص الذي سجل المحادثة أن يلجأ إلى الشرطة بدلاً من نشره في وسائل التواصل الاجتماعي»، داعياً الجمهور إلى اللجوء إلى السلطات المعنية عند التعرض لأي تهديد أو محاولة ابتزاز.