الامارات | محمد بن راشد: الإمارات تعمل دوماً على فتح قنوات جديدة مع الدول الصديقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس، في «استراحة المرموم» بدبي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، حيث تناول اللقاء دفع سُبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية، ضمن مختلف المسارات التنموية، وبناء شراكة تجارية بين الدولتين، وترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم جهود التطوير والبناء في البلدين.

ورحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات تعمل دوماً على فتح قنوات جديدة مع مختلف الدول الصديقة، من أجل بحث إمكانات التعاون في شتى الميادين، وبما يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى مد جسور التعاون وتوسيع آفاقه مع مختلف دول العالم.

من جانبه، أعرب ديميتار كوفاتشيفسكي، خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية مقدونيا الشمالية بدولة الإمارات، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسة.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، خليفة سعيد سليمان.