الامارات | «إيموجي» في رسالة «واتس أب» يكلف شاباً 10 آلاف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل شاب رسالة مسيئة إلى آخر عبر برنامج «واتس أب»، تحوي رموزاً متحركة وملصقات «إيموجي»، فتمت إدانته جزائياً، وألزمته محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتعويض المدعي بـ10 آلاف درهم عن الأضرار الأدبية التي لحقته.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، موضحاً أن المدعى عليه تسبب في إصابته بأضرار مادية وأدبية نتيجة إرسال رموز وملصقات «إيموجي» عبر «واتس أب»، وذلك لتحقيره وإهانته وخدش شرفه وسمعته، وتمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، وساند دعواه بصورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر قانوناً، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر». وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي، وألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم.