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الامارات | المنصوري: "زايد للإسكان" ملتزم بالقرارات الإسكانية لمواطني الشارقة قبل التعديلات الأخيرة

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، محمد المنصوري، أن البرنامج ملتزم بالقرارات الإسكانية الصادرة لمواطني إمارة الشارقة، قبل التعديلات الأخيرة.

وأضاف أنه يوجد اتفاقية مع دائرة إسكان الشارقة، لنقل بيانات المواطنين المقدمين أخيراً، من البرنامج إلى الدائرة.

وقال المنصوري في تصريحات، عبر "أخبار الإمارات": "القرارات الإسكانية في الشارقة جارية المفعول، والبرنامج ملتزم بها، ولكن القرارات التي لم تصدر بعد، فهي التي سيتم نقلها إلى دائرة إسكان الشارقة".

وأشار إلى أن التعاون مستمر بين البرنامج والدائرة، ومن ذلك نقل للبيانات بشكل عام، إضافة إلى الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين، المرتبطة بنقل البيانات إلى الدائرة، ونعمل على الربط الإلكتروني بين الجهتين حالياً.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ديكوبيلد الذي تنظمه حالياً مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في المركز التجاري العالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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