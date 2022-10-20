الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية اليوم.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "ناقشنا تطوير العلاقات بين الشعبين، وبناء شراكة تجارية بين الدولتين، وترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المتبادلة بين الاقتصاديْن."