الامارات | سفير جمهورية بيلاروسيا: الإمارات أكبر مستثمر في بيلاروسيا من بين دول الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سفير جمهورية بيلاروسيا الشعبية لدى الدولة، أندري لوتشينوك، إن بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة أقامتا علاقات صداقة قوية وموثوقة خلال العقود الثلاثة الماضية، وتم اتخاذ خطوات فعالة لتوسيع التعاون في المجالات الصناعة والطاقة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا وكذلك في مجالات النقل والتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة.

وأضاف خلال حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "على مدار سنوات وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قمنا بتكوين علاقات مستقرة في كافة المجالات، أساسها الثقة والاحترام المتبادل”، لافتا إلى الزيارات المتواصلة بين مسؤولي البلدين على كافة المستويات.

وعن التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين الإمارات وبيلاروسيا بدعم ورعاية قيادتي البلدين قال "إذا تحدثنا عن المنطقة ككل، فإن بيلاروسيا تحافظ على علاقات ودية قوية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أكثرها تطورًا هي بالتأكيد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 20 أكتوبر 1992، واليوم نحتفل بالذكرى الثلاثين لهذا الحدث المهم".

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في عام 2019 لبيلاروسيا وكذلك الزيارات المتكررة التي يقوم الرئيس البيلاروسي إلى دولة الإمارات.

وأكد أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تعززت الصداقة بين الشعبين البيلاروسي والإماراتي، وهو ما ينعكس في الدعم المتبادل لعدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي.

وحول نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، أوضح سعادته أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصل إلى نحو 82.6 مليون دولار في العام الماضي 2021، موزعة بواقع 32 مليون دولار واردات و44.5 مليون دولار صادرات غير نفطية و6.1 مليون دولار إعادة تصدير، وذلك بزيادة بنسبة 16.2% مقارنة بإجمالي تجارة خارجية بلغت 71.1 مليون دولار في العام 2020.

وعن مشاركة جمهورية بيلاروسيا في معرض اكسبو 2020 دبي الذي عقد العام الماضي، قال: "كان معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تم تنظيمه ببراعة عونا كبيرا لنا، حيث أتاح لنا تقديم بلدنا بشكل شامل من حيث الإمكانات الاقتصادية وإظهار تراثنا التاريخي والثقافي ..وتم تأكيد المستوى العالي لجناحنا أيضًا من قبل مجتمع المعارض الدولي، ولا سيما من قبل المجلة الأمريكية "العارضون"، التي تجمع بشكل تقليدي تقييمات معارض إكسبو".

وعن المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين، أكد السفير البيلاروسي: "نسعى جاهدين لضمان أن مشاريعنا ليست مربحة فحسب، بل تحقق عوائد عالية وطويلة الأجل”، مشيرا إلى أن الإمارات اليوم هي أكبر مستثمر في بيلاروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2021 كانت واحدة من أكبر أربعة مستثمرين في بيلاروسيا.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروس بدأت في العام 1992، وتم افتتاح سفارة جمهورية بيلاروس في أبوظبي في العام 1999، وافتتحت سفارة دولة الإمارات في مينسك في العام 2008، وتطورت العلاقات بين البلدين بديناميكية سريعة نتج عنها تعاون سياسي ودعم متبادل لمواقف بعضهما البعض في المنظمات والمحافل الدولية، وهناك تطابق وتواثق في وجهات النظر السياسية ما جعل هذه العلاقات تتوج بالزيارات المتكررة بين قيادتي البلدين، وكثرة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية للبلدين، والمشاركة في الفعاليات التي تقام في كلا البلدين.