الامارات | كهرباء الشارقة تنجز تحويل 60% من العدادات إلى عدادات ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب واستبدال أكثر من 60% من العدادات على الشبكة الكهربائية بمدينة الشارقة، إلى جانب استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية مما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء، حيث أنجزت تركيب 19 ألف و154 عدادا ذكيا خلال العام الجاري.

وتعمل إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة لوحات التوزيع أو استبدالها بالجديدة وذلك للتأكد من أمن وسلامة التسليكات الكهربائية وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وأكد مدير إدارة توزيع الكهرباء الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية واستخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات واستخدام العدادات الذكية في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة سواء المناطق السكنية أو التجارية أوالصناعية، وذلك ضمن خطة الهيئة بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى عدادات ذكية للاستفادة من مميزاتها وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.