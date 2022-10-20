الامارات | ما مدى خطورة مرض جدري القردة

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى خطورة مرض جدري القردة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور بالإلتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بمرض جدري القردة، تعرفوا إلى بعض عوارض جدري القردة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لنلتزم بالاجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بمرض جدري القردة.
ونشرت الوزارة صوراً توضيحة للتعرف إلى بعض عوارض جدري القردة.
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