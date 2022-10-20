الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من التوقف وسط الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، مطالبة السائقين بالتوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة 999 (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

ودعت السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية، مؤكدة أن احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة تجنب مستخدمي الطريق السلوكيات الخاطئة.

كما حذرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، وغيره من السلوكيات التي تؤدي الى الانشغال عن الطريق، وبالتالي تؤدي إلى حوادث مرورية.