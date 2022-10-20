الامارات | «أبوظبي للصحة العامة» يوفر فحوصاً شاملة لطلبة المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أهمية برنامج فحوص طلاب المدارس في إمارة أبوظبي، وإجراء الفحوص الخاصة به للكشف المبكر عن الأمراض وتقليل مضاعفاتها وآثارها السلبية على الصحة، مشيراً إلى قيامه بالتعاون مع الجهات التعليمية وأولياء الأمور في الإمارة بعمل فحوص مبكرة للطلاب.

وأوضح أن فحوص برنامج طلبة المدارس تنقسم إلى نوعين، الأول خاص بالفحوص السنوية التي تشمل جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وتضم فحص الوزن والطول، وفحص كتلة الجسم، وفحص المؤشرات الحيوية، والنظر، فيما يتم إجراء النوع الثاني من الفحوص للطلاب من الصف الأول والخامس والتاسع، ويطلق عليها الفحوص الشاملة، وتتضمن النظر في التاريخ الطبي واجراء الفحص البدني وفحص النظر (عمى الألوان) والسمع، وفحص الجنف (انحناء العمود الفقري)، وفحص الدم، وفحص الأسنان.

وأكد تربويون في أبوظبي، محمد عيسى، وفهد إبراهيم، ونورا الحمودي، ومنى سعيد، أنه يتم التركيز في عملية الكشف الطبي على الأمراض التي تعيق الطالب عن التحصيل العلمي كضعف البصر والسمع وفقر الدم، بالإضافة إلى الأمراض التي تشكل خطورة بشكل عام على صحة الطالب كالسمنة والسكري وتشوهات العمود الفقري، ما يضمن تعزيز صحة الطالب واكتشاف أية أمراض في وقت مبكر، ما يسهم في سرعة الشفاء.