الامارات | الذكاء الاصطناعي والهندسة والتقنية تتصدر التخصصات المطلوبة لتوظيف المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت جهات حكومية وخاصة عدداً من التخصصات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجي خلق مجالات جديدة، تتيح فرص عمل أكثر لشباب المواطنين الباحثين عن عمل.

وتفصيلاً، أفاد مسؤولون من القوات المسلحة المشاركين في المعرض الوطني للتوظيف 2022 بـ«إكسبو الشارقة»، بأنه تمت إتاحة عدد من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل في مختلف الأفرع، يتركز معظمها في الصناعات العسكرية، وكذلك الصناعات الهندسية والفنية، لافتين إلى إعطاء أولوية لتوظيف شباب المواطنين الخريجين في تلك الوظائف.

فيما قالت مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة الشارقة، شيخة النقبي، إن الجامعة طرحت خلال معرض التوظيف 92 وظيفة، بينها 57 وظيفة إدارية للمواطنين، أبرزها في تخصصات تقنية المعلومات والهندسة والموارد البشرية، موضحة أن جميع الوظائف تم عرضها خلال المعرض لاستقطاب أكبر شريحة من المواطنين، بينما لم يتم عرضها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وذكرت أن أقل مؤهل متاح لشغر تلك الوظائف هو «البكالوريوس»، فيما تأتي ضمن المتطلبات اللغة الإنجليزية، بجانب العربية.

وقال نائب أول رئيس تنفيذي، رئيس الموارد البشرية والتوطين والعلاقات الحكومية في الإمارات والشرق الأوسط في «سيتي بنك»، علي حمدان سجواني، إنه تم طرح 30 وظيفة خلال المعرض للمواطنين، يتركز معظمها في مجالات التمويل والبنوك والمحاسبة وكذلك للمتخصصين في الأقسام التجارية، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الوظائف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضح رئيس الموارد البشرية في مصرف الإمارات الإسلامي، ورئيس التوطين في بنك الإمارات دبي الوطني، فؤاد شيبان، أن المجموعة أتاحت 36 وظيفة من خلال المعرض، يتركّز معظمها حول تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والهندسة في أقسام إدارة المخاطر وكذلك في مجال الأعمال الدولية.

وأضاف أن أبرز المتطلبات للوظائف المتاحة شهادة بكالوريوس جامعي وكذلك ماجستير، إضافة إلى مؤهلات متوسطة لبعض الوظائف، لكن الأولوية للمؤهلات العليا.

وأكدت رئيس قسم التوطين بالدولة في بنك HSBC أميرة أنور، أن التخصصات المطلوبة هذا العام في مجالات القانون والموارد البشرية وإدارة المخاطر، ولفتت إلى أن البنك يركز على التخصصات المميزة وغير الموجودة لاستقطابها، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، موضحة أنه حتى لو لم يتوافر شاغر يتواصل البنك مع الشباب إلى حين توفير شاغر لهم وتسكينهم به، للاستفادة من مؤهلاتهم، حيث يتم تقديم برامج تدريبية لهم لتطوير تلك المهارات.

وكشف مدير أول استقطاب المواهب في مجموعة «بيئة»، علي سالم المهيري، أن المجموعة أتاحت بين 40 و50 وظيفة شاغرة للمواطنين، يتركز معظمها في تخصصات التدريب والطاقة، خصوصاً مجال الهندسة الكيميائية، فضلاً عن وظائف إدارية ومالية ومشتريات، مشيراً إلى أن المتطلبات تتمثل في شهادة بكالوريوس جامعي حسب التخصص، ولغة إنجليزية، وكذلك مهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية.

وأكد مدير الموارد البشرية في مجموعة البطحاء، روديجير هايم، أن المجموعة أتاحت 70 وظيفة في مختلف التخصصات خلال المعرض، لافتاً إلى أنها تستهدف كذلك 50 من شباب الخريجين، العام المقبل، لافتاً إلى أن التخصصات المطلوبة في مجالات الهندسة والتطوير العقاري والأطعمة والمشروبات وكذلك السيارات.

وذكر رئيس إدارة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد المظلوم، أن سوق العمل في الدولة حالياً يحتاج لمتطلبات جديدة، لافتاً إلى أن التوجه يستهدف المجالات التقنية، لكن دون أن يلغي الوظائف الأخرى، بل يوفر وظائف جديدة.

18 شاغراً لخريجي النفط والغاز

كشف مدير الموارد البشرية بمؤسسة نفط الشارقة، محمد أحمد الحدي، أن المؤسسة تبحث من خلال المعرض عن 30 متدرباً لتوظيف 18 مرشحاً منهم، في مجالات الصيانة، ممثلة في الكهرباء والميكانيكا والآلات، حيث تنظم المؤسسة برنامجين تدريبيين للمتقدمين، واختيار الأفضل منهم. وأوضح أن المؤسسة تبحث عن مرشحين من حاملي الدبلوم من الخريجين أو الثانوية الفنية لتلك التخصصات المطلوبة، مشيراً إلى أن البرنامج المقدم حالياً سبقته ثلاثة برامج تدريبية لخريجي النفط والغاز والجيولوجيا، وتم توظيف 17 مرشحاً من تلك البرامج عامي 2019 و2020.

شركات تبحث عن تخصصات مميزة في مجالات التكنولوجيا المتطورة.