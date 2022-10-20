الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مخالفة

مع عودة الازدحام إلى العديد من الشوارع الرئيسة في الدولة، عاد سائقون إلى ارتكاب بعض المخالفات الخطرة التي من بينها التجاوز من كتف الطريق، والسير داخل الخط الأصفر، ما يتطلب مراقبة مكثفة من دوريات المرور لمخالفتهم وفق القانون.

دراجات

أعرب قراء عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة استخدام الدراجات الكهربائية الصغيرة التي يقودها بعض العمال في شوارع رئيسة وفي الأحياء دون أي التزام بالقواعد المرورية، متسائلين عن مدى قانونية سير هذه الدراجات دون ترخيص.

رادار

لاحظ قراء وجود العديد من أجهزة الرادار المنتشرة في شوارع بالدولة لا تعمل، الأمر الذي يجعلها عديمة القيمة، متسائلين عن السبب لبقائها، خصوصاً مع علم كثيرين بأمرها، وتالياً تجاهل السرعات المحددة في تلك الشوارع.

أسعار

لاحظ مستهلكون أن كثيراً من محال السوبر ماركت المتوسطة تتجاهل وضع الأسعار على السلع في الأرفف، ما يربكهم ويوقعهم في حرج، خصوصاً حين يفاجأون بأسعار أعلى من المتوقع عند الدفع.

تأمين

تقدم مستأجر أراد إخلاء شقته بطلب براءة ذمة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ولم يحصل عليها إلا بعد نحو 10 أيام، فيما أصر المكتب العقاري الذي يدير المبنى على اقتطاع تلك الفترة من قيمة التأمين المودعة لديه، رغم إخلاء الشقة فعلياً، ورغم أن التأخير لا يتعلق به، بل بإجراءات دائرة حكومية.

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