الامارات | «أبوظبي للصحة»: الإنفلونزا الموسمية ضمن المعدلات المتوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مركز أبوظبي للصحة العامة أن مستوى الإنفلونزا الموسمية والحالات خلال هذا الموسم، يعتبر ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة قبل جائحة «كورونا». وذكر المركز، في بيان أمس، أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي، ويمكن أن تسبب مضاعفات، خصوصاً لدى فئة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، إلا أن لقاحات الإنفلونزا المتوافرة والآمنة في الاستخدام هي من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بالمرض ومضاعفاته. وأوصى مركز أبوظبي للصحة العامة جميع أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، بالمبادرة لأخذ اللقاح، وذلك عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.