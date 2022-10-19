الامارات | «التخصصات الحديثة» الأكثر إقبالاً من طلبة الثانوية بمعرض «التعليم الدولي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جامعات محلية ودولية برامج دراسية لطلبة الثانوية العامة وحملة الماجستير، ضمن مشاركتها في معرض التعليم الدولي بـ«إكسبو الشارقة»، الذي انطلقت فعالياته أمس، حيث ركّز معظمها على تخصصات حديثة، منها بيولوجيا الأحياء المائية، وهندسة علوم الفضاء والأمن الرقمي ونظم الحوسبة والاستدامة، فضلاً عن دراسات الطب والصيدلة المختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» إقبالاً كثيفاً من طلبة المدارس الثانوية على أجنحة الجامعات المحلية والدولية التي تعرض تخصصات مستحدثة، فيما أكد الطلبة أن إقبالهم على مثل تلك التخصصات يفتح أمامهم الباب لفرص عمل أفضل في المستقبل، لاسيما أن الإقبال سيتحول إليها خلال السنوات المقبلة.

من جهتها أفادت مدير مشروع «برنامج انطلاقة» بوزارة التربية والتعليم، مريم السعدي، بأن الوزارة طرحت برنامج «الإعداد الجامعي»، وهو برنامج إرشادي، يهدف إلى تهيئة الطلبة من جميع الجنسيات في المرحلة الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات، سواء محلياً أو عالمياً، على أن يكون البرنامج متاحاً على مدار العام الأكاديمي، ويستهدف طلبة الصفوف (9-12) من جميع الجنسيات وكل المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الدولة.

وقالت السعدي لـ«الإمارات اليوم»: «نقدم من خلال البرنامج ورشة تعريفية مفصلة عن البرنامج، ولتعريف الطلبة به، وتشجيعهم على التسجيل فيه»، مشيرة إلى مشاركة إدارة البعثات الدراسية وإدارة التسجيل الطلابي واختبار الإمارات القياسي (إمسات)، ولدينا خدمة «مقياس الإمارات للميول المهنية»، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية، وهو عبارة عن اختبار معتمد في الدولة، يساعد الطالب على تحديد أبرز ثلاثة ميول مهنية لديه ليستخدمها في تحديد دراسته الجامعية.

ولفتت إلى أن برنامج «انطلاقة» يهدف إلى تمكين الطلبة من الالتحاق بالجامعات الرائدة محلياً وعالمياً، وتنويع دول الابتعاث، وتسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي، وإرشاد الطلبة أكاديمياً، بما يتناسب مع ميولهم وإمكاناتهم، لافتة إلى أن التسجيل في البرنامج متاح بدءاً من 16 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وطرحت جامعة الشارقة 122 برنامجاً معتمداً من 14 كلية، تركّز أبرزهم على برامج ماجستير ودكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والاتصال، والطب، وطب الأسنان، والحاسبات ونظم المعلومات، والصيدلة، والعلوم الصحية، والهندسة، والعلوم، والعلوم الإسلامية والشريعة، والقانون، ومعهد القيادة في التعليم العالي.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجامعة خورفكان، الدكتورة منى الملا لـ«الإمارات اليوم»، أن الجامعة طرحت تخصصاً جديداً للمرة الأولى في دولة الإمارات، وهو «بيولوجيا الأحياء المائية» ضمن علوم البحار، حيث خصصت برنامجاً دراسياً له.

وأضافت أن الجامعة طرحت برامج بكالوريوس لطلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها بأربع كليات هي الشريعة والقانون، والآداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، وعلوم البحار وبيولوجيا الأحياء المائية.

وطرحت جامعة زايد برامج دراسية (بكالوريوس) لطلبة الثانوية العامة في مجالات الفنون الجميلة والعلوم وتحوّل الأعمال (المحاسبة والمالية وإدارة العمليات وريادة الأعمال والابتكار واستراتيجية النمو والإدارة)، وكذلك بكالوريوس في الابتكار الاجتماعي والعلوم في نظم الحوسبة (الأمن الرقمي وذكاء الآلة وعلوم البيانات التطبيقية)، والعلوم في الاستدامة، وذلك بمعدل قبول 80% للمسار العام و75% للمسار المتقدم.

وعرضت جامعة خليفة مجموعة من البرامج الدراسية في تخصصات الهندسة، والآداب والعلوم، مثل ماجستير علوم هندسة الفضاء، وهندسة الطب الحيوي، وعلوم البيانات الحسابية، الهندسة الكيميائية، وهندسة الحواسيب، والهندسة الكهربائية والحاسوب، والأمن الإلكتروني، وهندسة الأنظمة والإدارة والميكانيكا، وهندسة المياه والبيئة، وهندسة الذرة (لطلبة الإمارات والسعودية فقط)، فضلاً عن ماجستير الآداب في الأمن الدولي والمدني للطلبة المواطنين فقط.

وأتاحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عدداً من البرامج الدراسية، منها بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية، ودكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، فضلاً عن طرح كلية التمريض والقبالة برامج لماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، وماجستير العلوم في تمريض الأطفال.

تخصصات طبية

طرحت كلية دبي للصيدلة للبنات برامج بكالوريوس الصيدلة وماجستير الصيدلة وعلم الصيدلة السريرية، فيما طرحت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية عدداً من البرامج الدراسية في بكالوريوس الطب والجراحة وجراحة الأسنان والصيدلة والعلوم في التمريض، أربع سنوات وسنتان، وماجستير العلوم في الصيدلة وماجستير العلوم في التمريض (سنتان لكلٍ منهما).