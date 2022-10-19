الامارات | شاب يطالب فندقاً بـ 51 ألف درهم تعويضاً لوجود حشرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد فندق طالب بتعويضه بـ51 ألف درهم بسبب حشرات وجدها في غرفة استأجرها منذ ست سنوات وتسببت في إصابته بحكة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام فندق بأن يؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته مع إلزام الفندق بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيامه بحجز إحدى الغرف لدى الفندق، وخلال إقامته بالغرفة فوجئ بوجود حشرات وصراصير بتلك الغرفة، وأصيب بعد مرور فترة من الزمان، بحكة جلدية جراء تلك الحشرات، ما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية تتضمن شكوى مقدمة لدى الفندق وصوراً فوتوغرافية للغرفة المستأجرة، وتقريراً طبياً، فيما قدم محامٍ عن الفندق المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان حيث مر أكثر من ست سنوات على فترة إقامته بالفندق، وكذلك رفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة وأن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعي، قدم لإثبات دعواه صوراً فوتوغرافية لإحدى الغرف بها حشرات وأوساخ، ولم يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه بأن إصابته بالحكة الجلدية كانت بسبب الحشرات الموجودة في الغرفة العائدة للفندق، وخلت الأوراق من أي بينة تثبت افتراضاً ارتباط مرض الشاكي بالحشرات.

وأثبت التقرير الطبي المرفق أنه أُصيب بضربة شمس من الدرجة الأولى والثانية ما تكون معه أقوال الشاكي بشأن واقعة الحكة الجلدية بسبب الحشرات جاءت مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل وهو الذي يقع عليه عبء إثبات تلك الواقعة، الأمر الذي تكون معه الدعوى جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.