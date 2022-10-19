الامارات | «موارد الشارقة»: تعيين 1532 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص خلال 9 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، أن عدد المعينين من الشباب المواطنين خلال العام الجاري بلغ 1200 مواطن في القطاع الحكومي و332 في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين بإجمالي 1532 موظفاً، لافتة إلى أن عدد من تم تعيينهم خلال 2020 بلغ 367 في القطاع الحكومي و285 في الخاص، بينما بلغ في 2021 للقطاع الحكومي 1614 و547 في القطاع الخاص.

وأوضحت الدائرة في تقرير استعرضته خلال المعرض الوطني للتوظيف الذي يُقام في «إكسبو الشارقة» وبدأ أمس، أن عدد الباحثين المشاركين في البرامج التأهيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 13014 باحثاً، وذلك عبر 230 برنامجاً تأهيلياً، بينما بلغ العام الماضي 17054، و11139 في عام 2020، بإجمالي 41 ألفاً و207 باحثين في 711 برنامجاً.

واستعرضت الدائرة عبر منصتها في المعرض الوطني للتوظيف أبرز احتياجات سوق العمل من التخصصات في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهم مشروعات التوظيف التي نفذت خلال الفترة الماضية، والبرامج التدريبية للموظفين التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي شملت 34579 موظفاً وموظفة، بواقع 860 برنامجاً تدريبياً، لافتة إلى أن البرامج التدريبية للعام الجاري بلغت 317 برنامجاً شارك فيها 12413 موظفاً حكومياً.

ولفتت الدائرة إلى أنها تشارك في المعرض هذا العام من خلال هيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، لتعرض طبيعة أعمالها وخدماتها، حيث تشارك هذا العام 10 جهات حكومية هي: دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وأوضحت الدائرة أن المنصة تمثل فرصة للباحثين عن عمل والخريجين، للتعرف إلى طبيعة العمل الحكومي في الإمارة والتخطيط للمسار الوظيفي، كما تتيح فرصة الالتقاء مع خبراء ومسؤولي التوظيف بالجهات الحكومية.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق بن خادم، المعرض الوطني للتوظيف فرصة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة لدخول المجال الوظيفي وبلوغ مرحلة التمكين، وتعزيزاً لمكانة الثروة البشرية كعنصر فاعل من أعمدة بناء الصرح الوطني المتكامل.

من جانبهم، أكد عدد من العارضين من الجهات الحكومية والخاصة لـ«الإمارات اليوم»، دعمهم لبرنامج «التوطين» داخل مؤسساتهم، لافتين إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية لحديثي التخرج لتمكينهم من سوق العمل وإتاحة المجال لهم للانخراط بشكل جيد في سوق العمل.