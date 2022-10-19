الامارات | بلدية الشارقة تضيف 2440 موقف سيارات جديداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إضافة 2440 موقفاً جديداً منذ بداية العام الجاري، تماشياً مع جهودها المستمرة في توفير خدمة المواقف العامة للقاطنين والزوار بمختلف مناطق المدينة في ظل الطفرة النوعية العمرانية والسكانية التي تشهدها إمارة الشارقة وباعتبارها بيئة مثالية لرفاهية العيش والاستثمار ووجهة سياحية فريدة من نوعها، لذا تعمل البلدية بشكل دائم وضمن خططها السنوية على توسيع نطاق عملها في تهيئة المواقف العامة وإخضاعها للرسوم في كل المناطق.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن عدد المواقف العامة في مدينة الشارقة بلغ 57 ألف موقف خاضع للرسوم، تحظى بمتابعة وإشراف البلدية من خلال التفتيش الدوري والمستمر عليها خلال ساعات العمل من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وتتولى فرق التفتيش رصد أية تجاوزات أو إساءة استخدام للمواقف.