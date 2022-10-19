الامارات | فرص عمل للكوادر الوطنية في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رئيسة قسم الباحثين عن العمل بدائرة الموارد البشرية في إمارة الفجيرة، تهاني عبدالله العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»، عن توافر فرص عمل حديثة للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل من الجنسين بإمارة الفجيرة، في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي.

وقالت العبدولي إن «شروط التقديم على الوظائف المعروضة أن يكون طالب الوظيفة حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويجيد اللغة الإنجليزية ولديه خبرة في التخصص المطلوب لمدة سنتين وما فوق، إضافة إلى حصوله على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، مؤكدة إمكانية التسجيل في الوظائف المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة.

وذكرت أن «الدائرة خصصت فريقاً لطلبة وخريجي الجامعات والكليات، إضافة إلى الباحثين عن وظائف، بهدف توجيههم نحو المهارات المستقبلية التي يجب كسبها للتكيف مع المتغيرات في سوق العمل، إضافة إلى توعيتهم بنوع الوظائف المطلوبة في السوق وترسيخ مبدأ اكتساب الخبرة من خلال التدريب عبر التسجيل في منصة «(نافس)».

وتابعت أن «الفريق يعمل كحلقة وصل بين الدوائر المحلية والاتحادية والعسكرية، كما يقوم بالتنسيق بين القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية مناسبة للكوادر الوطنية في إمارة الفجيرة، إذ توفر منصة (نافس) فرص عمل في القطاع الخاص بالإمارة في مجالات مختلفة، كالقطاع الطبي والتعليمي والتجاري، وتوفر المنصّة التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية وتصل مدة التدريب إلى 12 شهراً، وتصرف مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، بهدف تأهيلهم بخبرات للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص».