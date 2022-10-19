الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنايات

اشتكى سكان في العديد من المباني متعددة الطوابق من اتساع ظاهرة مساكن العزاب، المعروفة بـ«الشيرينج»، لشباب من مختلف الجنسيات، داخل المباني المخصصة للعائلات، مشيرين إلى ضرورة التدقيق على سجلات المستأجرين، وطلب إقامات الأسر قبل موافقة المكاتب العقارية على تأجير الشقق.

أسعار

طالب مستهلكون الجهات المعنية بمراقبة أسعار السلع الغذائية والوجبات المقدمة في المطاعم، لافتين إلى أن انخفاض أسعار الشحن، وانتظام سلاسل التوريد في العالم مجدداً، لم ينعكسا على الأسعار، وبقيت مرتفعة دون مبرر.

تخفيضات

دعا قراء منافذ البيع المتخصصة بالألبسة والأحذية، التي تعلن عن تخفيضات، إلى إلغاء عرض شراء قطعتين مقابل ثالثة مجاناً، واستبداله بخفض بنسبة 30 إلى 40% من قيمة السلعة الأصلية، إذ يتناسب هذا العرض مع ذوي الدخول المتوسطة.

ازدحام

دعا سائقون يستخدمون الطرق الرئيسة التي تصل دبي بالإمارات الأخرى، إلى وضع حلول للازدحامات المرورية في المداخل والمخارج في ساعات الذروة. وقالوا إن معدلات الازدحام تتزايد، بما يجعلهم يتأخرون في الوصول إلى وجهاتهم بشكل ملحوظ.

مواقف

اقترح سائقون إعادة النظر في تسعيرة مواقف المركبات التي تُشغّلها شركات خاصة في بعض المناطق الحيوية، لافتين إلى أن كُلفتها مرتفعة، ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة.

خدمة

طالب متعاملون مع البنوك بتسهيل إجراءات فك رهن المركبات، بحيث يتم تحويل هذا الإجراء تلقائياً إلى هيئة الطرق والمواصلات بمجرد انتهاء فترة القرض، لكي يتسنى لهم تسجيلها بأسمائهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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