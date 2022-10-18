الامارات | "الأرصاد " يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور،منوها بوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 11 من مساء اليوم وحتى الساعة التاسعة من صباح الغد.