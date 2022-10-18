الامارات | 10 جهات حكومية تضمها منصة "موارد الشارقة" في معرض التوظيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك 10 جهات حكومية ضمن منصة دائرة الموارد البشرية بالشارقة في المعرض الوطني للتوظيف 2022م الذي انطلقت نسخته الـ 24 ، اليوم ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وينظمه مركز "إكسبو الشارقة" بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتضم المنصة : دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، و هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة ،دائرة شؤون الضواحي والقرى، و دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومجمع القران الكريم بالشارقة.

وتشكل المنصة فرصة للباحثين عن عمل والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل الحكومي في الإمارة والتخطيط للمسار الوظيفي كما تتيح فرصة الالتقاء بخبراء ومسؤولي التوظيف بالجهات الحكومية.

ودعت الدائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة ، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة المتواجدة في المعرض والتعرف على طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة.

وتقدم عضو المجلس التنفيذي للشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وضمان استمراريتها في التطور الوظيفي بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ؛ وفق أفضل المناهج العلمية والتطبيقية والممارسات المحلية والعالمية.

وأعتبر بن خادم المعرض الوطني للتوظيف فرصة ممتازة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة ، لدخول المجال الوظيفي وبلوغ مرحلة التمكين دعماً لعجلة التنمية وتعزيزاً لمكانة الثروة البشرية كعنصر فاعل وعمود أساس من أعمدة بناء الصرح الوطني المتكامل مبيناً دور المنصة كحلقة وصل بين الجهات الطالبة للعمل من القطاعات الحكومية والخاصة والفئة الشبابية الطامحة للعمل واكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة من فرص التطوير والتأهيل التي يتاح التسجيل فيها خلال أيام المعرض.

وتوجه بالشكر إلى مركز اكسبو الشارقة الذي يحتضن هذا المعرض السنوي ، مشيداً بالدوائر والمؤسسات والهيئات المشاركة ضمن منصة الحكومة وحرصهم على التواصل المباشر مع الباحثين عن عمل.

وتستهدف الدائرة عبر منصتها الحكومية تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، حيث تتيح المنصة لرواد المعرض من الخريجين والباحثين عن عمل التسجيل في البرامج التأهيلية التي تقدمها الدائرة ضمن سلسلة برامجها التي تطرحها شهرياً للباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناتها والتي تخدم تطويرهم وتكسبهم العديد من المهارات المهنية والمعارف والخبرات.

و قامت الدائرة بتدريب العديد من الباحثين والباحثات عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام الدائرة من جميع مدن ومناطق الإمارة حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في البرامج التأهيلية للثلاث سنوات الأخيرة 41207 باحث عن عمل ، في 711 برنامج تأهيلي.

واستعرضت الدائرة عبر منصتها في المعرض الوطني للتوظيف أبرز احتياجات سوق العمل من التخصصات في القطاعين الحكومي والخاص ، بالإضافة إلى أهم مشاريع التوظيف التي نفذت خلال الفترة الماضية ، والبرامج التدريبية للموظفين التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ، والتي شملت 34579 موظفاً وموظفة ، بواقع 860 برنامجاً تدريبياً.