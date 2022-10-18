الامارات | "كهرباء دبي" تدشن محطتها الأرضية بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير المحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مركز البحوث والتطوير بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن برنامج الهيئة للفضاء "سبيس دي".

حضر تدشين - المحطة الأرضية المستقلة القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر - المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة والدكتور علي راشد العليلي نائب رئيس البحوث والتطوير قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة وعدد من العاملين في البحوث والتطوير.

وأشاد الطاير بجهود الباحثين في مركز البحوث والتطوير في تطوير وبناء المحطة الأرضية مثنياً على نجاحهم في ابتكار تقنيات متقدمة وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير إلى أهمية دور الباحثين في إيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه.

وقال الطاير: نهدف من خلال برنامج "سبيس دي" الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2021 إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة. وخلال الربع الأول من العام المقبل نخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع "U6" لتطبيقات الاستشعار عن بعد يستخدم تقنيات تصوير عالية الدقة الزمانية والمكانية يتم تصميمها خصيصاً لحالات الاستخدام الخاصة بالهيئة.

وستشمل حالات استخدام المحطة الأرضية مراقبة ملوحة المياه درجة حرارة المياه جودة المياه وكشف الضباب والتنبؤ به في مجمع جبل علي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وساهم برنامج الهيئة للفضاء "سبيس دي"في تعزيز مرونة ورشاقة الهيئة في مراقبة وإدارة شبكات الكهرباء والمياه علاوة على خفض التكاليف وتحسين استثمار وإدارة أصولها ودعم شبكاتها بشكل استباقي.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. كذلك يتيح البرنامج مراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه أتاح إطلاق القمر النانوي "3U" لفريق البحوث والتطوير في الهيئة الاطلاع على أحدث المعارف والخبرات التي تساعدهم على فهم فاعلية وقيمة مجموعة الأقمار الاصطناعية النانوية المرتبطة بإنترنت الأشياء؛ في دعم المؤسسات الخدماتية مثل هيئة كهرباء ومياه دبي بهدف تحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه.

وتستفيد الهيئة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي "AI" و"البلوك تشين" لتوفير قيمة مضافة للبيانات الواردة من محطات إنترنت الأشياء الخاصة بها عبر شبكة كوكبة الأقمار الصناعية. وتستخدم الهيئة منصة إنترنت الأشياء الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" وهو العمود الفقري لـ "ديوا الرقمية".