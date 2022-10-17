الامارات | "بيت الخير" تقدم 10 ملايين درهم دعما لأسر الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنفقت جمعية بيت الخير هذا العام 10 ملايين درهم لدعم أسر الشباب حتى نهاية سبتمبر المقبل ضمن جهودها للارتقاء بمؤشر التكافل المجتمعي.

وأكد مدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي أن الأسر المواطنة المتعففة ومحدودة الدخل من أهم الفئات المستهدفة التي تحظى بالأولوية واهتمام "بيت الخير" بأسر الشباب يأتي ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العوضي أن الجمعية قدمت ل 180 أسرة دعما للسكن تضمن تسديد رسوم إيجار متأخرة أو متعثرة بقيمة 5,2 مليون درهم وقدمت لاستكمال بناء سكن تعثر بسبب محدودية الدخل مبلغ 1,1 مليون درهم وقدمت أثاثا لإعانة بعض هذه الأسر بقيمة 1,1 مليون درهم وزودتها بأجهزة كهربائية ومنزلية بقيمة تزيد عن 1,2 مليون درهم وساعدت بعض الأسر في القيام بصيانة منازلها ومتطلبات الصرف الصحي بقيمة بحوالي 890 ألف درهم وسددت رسوم تركيب ودفع رسوم ماء وكهرباء عن بعض الأسر بقيمة 673 ألف درهم ليصل مجموع ما أنفقته الجمعية لدعم هذه الأسر ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين درهم.