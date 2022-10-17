الامارات | حاكم الشارقة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي لخدمة المنطقة الشرقية بأكملها وتزويده بأفضل المواصفات التي تمكنه من تقديم خدمات طبية مميزة على غرار مستشفى الجامعة في الشارقة.
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