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الامارات | حاكم الشارقة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي لخدمة المنطقة الشرقية بأكملها وتزويده بأفضل المواصفات التي تمكنه من تقديم خدمات طبية مميزة على غرار مستشفى الجامعة في الشارقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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