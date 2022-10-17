الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئي أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 02:13 والجزر الثاني عند الساعة.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني عند الساعة 05:50 والجزر الاول عند الساعة 10:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:49.