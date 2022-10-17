الامارات | 1500 فرصة عمل للمواطنين سنوياً في قطاع الموانئ.. تعرّف إلى آلية التسجيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت الاتفاقية التي وقّعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مع مجموعة موانئ أبوظبي، بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، توفير 1500 وظيفة سنوياً لدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في قطاع الموانئ من خلال التعامل مع مجموعة موانئ أبوظبي، خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج "نافس"، لرفع كفاءة المواطنين الإماراتيين، وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص.

وبحسب الاتفاقية، ستبدأ منشآت وشركات القطاع الخاص التي تعمل في قطاع الموانئ بالاشتراك والتسجيل ضمن شركاء برامج «نافس»، تمهيداً لعرض فرص العمل والتدريب على منصة "نافس" وتوظيف المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج "نافس"، وكيفية الاشتراك فيها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة بين الطرفين عبر وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالموانئ.

وينبغي على المواطنين الراغبين في الحصول على الفرص التدريبية والتوظيفية التي ستتيحها الشركات العاملة في قطاع الموانئ، التسجيل على منصة "نافس" عبر الموقع الإلكتروني Nafis.gov.ae باستخدام ثلاث خطوات، الأولى، تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass، والثانية، تأكيد المعلومات، وأخيراً، التقدم بطلب للحصول على المزايا المؤهلة للحصول عليها.

ومن جانبه تقوم منصة "نافس" بمطابقة مؤهلات المسجلين في المنصة مع فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والتي تتناسب مع الملف الشخصي.