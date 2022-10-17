الامارات | ارتفاع أسعار رحلات ترفيهية يحرم طلبة من المشاركة بها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية رحلات ترفيهية لطلبتها بأسعار تتجاوز 200 درهم للطالب شملت المواصلات ووجبة خفيفة وألعاباً ترفيهية، الأمر الذي أدى إلى حرمان وإحراج طلبة آخرين من المشاركة في الرحلة نظراً لارتفاع كلفتها، الأمر الذي سيكلف ذوي طلبة لديهم ثلاثة أبناء في المدرسة 600 درهم.

وأفادت مدارس خاصة بأن الرحلات الترفيهية لطلبة المراحل الدراسية اختيارية، وأنه تم اختيار الأماكن الترفيهية بناءً على الخصومات التي تحصل عليها المدارس من قبل المدن والمراكز الترفيهية الموجودة في مناطق الدولة.

وقال ذوو طلبة، إسلام فوزي، ورائد الطالبي، وزينة أبووردة ونسرين محمد، إن تنفيذ المدارس الخاصة لرحلات في مدن ترفيهية بعيدة عن المدارس في إمارات أخرى وبأسعار باهظة أدى إلى إحراج أبنائهم لعدم قدرتهم على دفع قيمة الرحلات التي جاءت بعد شهر من بداية العام الدراسي وفي ظل تأثر دخل ذوي الطلبة من قيمة الرسوم الدراسية والمواصلات والكتب الدراسية.

وأضافوا أن أسعار الرحلات الترفيهية تراوحت من 200 إلى 250 درهماً، حسب المدن الترفيهية التي اختارتها المدارس لأنشطتها الطلابية، لافتين إلى أن من لديه أكثر من ثلاثة أبناء في المدرسة سيدفع أكثر من 600 درهم في حال وافق على مشاركة أبنائه في تلك الرحلات.

وأشاروا إلى أنه تم إبلاغ إدارات المدارس بضرورة اختيار مراكز ترفيهية تناسب المستوى الاقتصادي لجميع الطلبة وإجراء استبيان قبل أسبوع من بداية الرحلة ووضع اختيارات لذوي الطلبة ليتمكنوا من اختيار الألعاب الترفيهية المناسبة لأبنائهم وفق دخلهم المالي.

وأضافوا أن المدارس قررت إجراء رحلات ترفيهية دون مراعاة الوضع الاقتصادي لذوي الطلبة، الأمر الذي تسبب في حرمان أبنائهم من الرحلات وشعورهم بالإحراج من باقي زملائهم وبالحزن جراء تحدث أصحابهم عن الرحلات ونشر المدارس صورهم عبر منصاتها الإلكترونية.

وفي المقابل أشارت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، إلى أن الرحلات الترفيهية التي تقوم بإجرائها سنوياً تخضع لمعايير السلامة والأمن لضمان سلامة الطلبة وحمايتهم من أي مخاطر أثناء ممارسة الألعاب، وأن المدارس تختار مدناً ترفيهية كبيرة تتسع لأعداد كبيرة من الطلبة وذلك بخلاف الألعاب التي توجد في المراكز التجارية والتي تتسع لعدد معين من الأشخاص. وأضافت أنه يتم إجراء الرحلات الترفيهية لكل مرحلة دراسية في اليوم نفسه بالتنسيق مع المدن الترفيهية من أجل حجز المكان وتوفير مشرفين ومراقبين لتفادي تعرض الطلبة لأي مخاطر، لافتة إلى أن أسعار الرحلات الترفيهية مناسبة لجميع الطلبة، حيث تشمل المواصلات والوجبات الغذائية والمشروبات ورسوم الألعاب، وأنه تم إرسال أوراق تتضمن تفاصيل الرحلات إلى ذوي الطلبة للموافقة عليها وإرسال قيمة الرحلة مع أبنائهم.

وأضافت أن المدارس ستعمل على دراسة اقتراحات ذوي الطلبة باختيار أكثر من مكان ترفيهي وإجراء استبيان عليه لتكون الرحلات وفق اختيار ذوي الطلبة وتناسب وضعهم الاقتصادي وذلك لإرضاء جميع الطلبة وضمان مشاركتهم في الرحلات خلال العام الدراسي الجاري.

• ذوو طلبة: أسعار الرحلات راوحت من 200 إلى 250 درهماً حسب المدن الترفيهية التي اختارتها المدارس.



• إدارات مدارس: نعمل على دراسة اقتراحات ذوي الطلبة باختيار أكثر من مكان ترفيهي تناسب وضعهم.