الامارات | ربط 151 منزلاً بشبكة الغاز الطبيعي في الساف بكلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لـ151 منزلاً تابعاً لبرنامج الشارقة للإسكان بمدينة كلباء، في وقت قياسي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات للمشروعات السكنية في المناطق كافة.

وأوضح مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الحوسني، أن تمديد شبكة الغاز الطبيعي للمساكن التابعة لبرنامج إسكان الشارقة في مدينتي كلباء وخورفكان، يتم وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة، وتم تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي بطول ستة كيلومترات، لتصل إلى جميع المنازل التي تم إنشاؤها ضمن مشروع 151 وحدة سكنية، كما أصبح بالإمكان الاستفادة الفورية من الخدمة، حيث أصبحت الشبكة الداخلية للمساكن جاهزة للتشغيل.

وأشار إلى أن شبكة الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بلغ طولها حالياً أكثر من 132 كيلومتراً، وأعمال التوسع مستمرة لتشمل جميع المناطق السكنية والمشروعات المختلفة، وبلغ عدد المشتركين في الخدمة أكثر من 725 مستخدماً.

ودعا سكان مدينة كلباء وخورفكان للاستفادة من هذه الخدمة، لما تمتاز به من التوافر والاستدامة على مدار الساعة، والأمن والسلامة، كما أن خدمات الطوارئ تقدمها الفرق الفنية بالهيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يعتبر استخدام الغاز الطبيعي صديقاً للبيئة.