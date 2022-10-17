الامارات | «نافس» يوقّع مذكرة مع «موانئ أبوظبي» لتوظيف 7500 مواطن في القطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ليتم توظيف 7500 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وبمعدل 1500 وظيفة سنوياً. وجاءت المذكرة في إطار برنامج «نافس»، البرنامج الاتحادي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المواطنين الإماراتيين، وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومجموعة موانئ أبوظبي بشكل وثيق وفاعل، وعلى أساس مستمر، وذلك من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة لهما، وإسهامهما حسب اختصاص كل منهما، ومهامه في نشر التوعية والتعريف بمبادراتهما وبرامجهما، خصوصاً برامج ومبادرات «نافس»، إلى جانب الإسهام في دعم المبادرات والبرامج لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها، بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، وإدامة التواصل بين الطرفين، لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة، وتبادل المعرفة والتجارب المؤسسية على مختلف المستويات، ووفقاً للنظم القانونية النافذة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة بعمليهما.

كما تهدف المذكرة إلى تشجيع منشآت وشركات القطاع الخاص التي تتعامل مع مجموعة موانئ أبوظبي على الاشتراك والتسجيل في مبادرات وبرامج «نافس»، وعرض فرص العمل والتدريب على منصة «نافس» وتوظيف المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج «نافس»، وكيفية الاشتراك فيها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة بين الطرفين عبر وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالموانئ.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي: «دخلنا العام الثاني من عمر (نافس)، حيث شهد العام الماضي العديد من الشراكات التي أثمرت توفير فرص عمل لآلاف المواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الآلاف للاستفادة من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية التي وفرها شركاؤنا، ونفخر بانضمام مجموعة موانئ أبوظبي إلى قائمة شركائنا، ونأمل أن تثمر هذه الشراكة نتائج وإنجازات متميزة، تنعكس إيجاباً على شباب الوطن الباحثين عن عمل، والراغبين في شق طريقهم المهني ضمن أروقة القطاع الخاص».

من جانبه، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، التزام المجموعة تأدية دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال: «أسهمت المجموعة بما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي في عام 2020، ونجحنا في مضاعفة نسبة التوطين في صفوف موظفينا خلال الـ10 سنوات الماضية، وإننا نفتخر بمواصلة توفيرنا كل سبل الدعم لهم، ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل أفضل وأكثر استدامة في قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية المتنامي».