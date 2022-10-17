الامارات | مدارس تمنع تزيين وجبات الطلبة بأدوات خطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت إدارات مدارس حكومية وخاصة في المنطقة الشرقية أولياء الأمور من وضع أدوات خطرة في وجبات الطلبة المحضرة منزلياً مثل أعواد خشبية حادة تستخدم في تزيين الأطعمة أو غيرها من الأدوات الحادة، منوهة بأن الكادر التعليمي والإداري مخول بمراقبة وجبات الطلبة والتخلص من أي أداة من شأنها أن تلحق ضرراً بالطلبة.

وأكدت إدارات مدارس أن الأطعمة المحضرة منزلياً ليست بحاجة لمثل هذا النوع من الأعواد الخشبية أو البلاستيكية ويستطيع الطالب أكل وجبته دونها، وعلى أولياء الأمور إدراك مسؤولية إدارة المدرسة في حال أصيب أحد الطلبة بها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة شؤون الطلبة في مدرسة خاصة تدرس المنهاج البريطاني بإمارة الفجيرة، فضلت عدم ذكر اسمها: «منذ بداية العام الدراسي الجاري قمنا بتوجيه رسائل توعوية لأولياء الأمور بأهمية عدم تزيين الوجبات المحضرة في المنزل بأدوات حادة قد تكون سبباً في إصابة أبنائهم أو زملائهم في الفصل، خصوصاً أن المراحل الدراسية الأولى المتمثلة في طلبة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية يجدونها وسيلة تسلية ولهو فور انتهائهم من وجباتهم، ولا يدركون خطورة الإصابات التي قد تنجم عنها.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور يعدون وجبات الإفطار لأبنائهم ومن أجل تحفيزهم على الأكل تكون مثبتة بأدوات حادة، خصوصاً الوجبات التي تحتوي على الكباب أو النجتس (قطع الدجاج المقلية) وأنواع من الفواكه.

ونوه معلم تربية بدنية بمدرسة خاصة في إمارة الفجيرة، ناصر محمد، بأن الغرض من إحضار وجبات محضرة منزلياً هو جعل الطالب يأكل الأطعمة الصحية التي عادة لا تتوفر في الوجبات التي تباع في المدرسة، إلا أن أولياء الأمور قد اختاروا بعض الطرق المبتكرة لتزيين الأطعمة دون الإدراك لما قد تسببه مثل هذه الأدوات التي تعتبر حادة ويستخدمها الطالب تالياً في المشاجرة أو المزح مع زملائه فور الانتهاء من أكل أطعمته.

وقال: «قمنا بتوجيه الطلبة لضرورة عدم جلب مثل هذه الأدوات للمدرسة وإحضار الأطعمة الصحية، لافتاً إلى أن تنبيهات المعلمين كان لها أثر واضح في طبيعة الأغذية التي أصبح يجلبها الطلبة من منازلهم من خلال اكتفائهم بالأطعمة الصحية وعدم تزيينها بالأدوات الحادة والتي تتوافق مع قوانين وسياسة المدرسة».

وأكدت معلمة رياض أطفال في مدرسة حكومية بمدينة كلباء التابعة للشارقة، فاطمة الزعابي، أن أولياء الأمور يحفزون أبناءهم بتزيين الأغذية بأعواد تكون نهاياتها حادة قد تتسبب بإصابتهم، الأمر الذي دعاها للتواصل مع أولياء الأمور وإعلامهم بأهمية تزيين أطعمة أبنائهم بطرق آمنة تحفظ سلامتهم خلال وجودهم في المدرسة.

وذكرت أن طبيعة الأطعمة التي يجلبها الطلبة عادة لا تحتاج إلى مثل هذه الأدوات ويستطيع الطالب أكلها من خلال الملعقة والاستغناء عن أي أدوات حادة.

• طلبة المراحل الدراسية الأولى يجدونها وسيلة تسلية ولهو فور انتهائهم من وجباتهم.