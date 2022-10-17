الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

قال متعامل إنه أمضى نحو 20 يوماً في صيانة المنزل التي استأجره حديثاً من شركة عقارية، مع ظهور مشكلات وعيوب في الأبواب وأجهزة التكييف، فضلاً عن صنابير المطبخ والحمامات، مع إصرار المكتب العقاري على احتساب إيجار تلك الفترة.

أكياس

جدد متسوقون مطالبهم لمنافذ البيع والتسوق بتوفير أكياس «متعددة الاستخدامات صديقة للبيئة»، على أن تكون متينة وقادرة على تحمل الوزن، لافتين إلى أن المعروضة حالياً في الأسواق تتضرر خلال فترة قصيرة.

تسوق

مع اعتدال درجات الحرارة، اقترح قراء على مراكز التسوق الكبرى إعادة تعيين درجات حرارة أنظمة تكييف الهواء داخل المراكز وفي صالات السينما، لافتين إلى برودة الأجواء بشكل يزعج الكثيرين في بعض الأوقات.

إزعاج

قال قارئ إنه يتلقى باستمرار مكالمات هاتفية من شركة محلية للتداول، بغرض الترويج للاستثمار في أسواق المال العالمية، موضحاً أنه طلب منها غير مرة التوقف عن الاتصال، ومسح رقمه من سجلات الشركة، لكن دون جدوى.

قسط

قال متعامل إن مصرفاً يعمل في السوق المحلية يستقطع مبلغاً شهرياً عن قرضه الشخصي بنسبة تزيد على 50% من راتبه الشهري، بعد تخفيض راتبه، على الرغم من مناشدته البنك لتخفيض القسط.

مشاة

لاحظ سائقون يستخدمون شارع البدع في دبي، الموازي لشارع الشيخ زايد، قيام بعض الأشخاص بقطع الطريق من غير الأماكن المخصصة، بشكل مفاجئ يعرضهم لخطر الدهس.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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