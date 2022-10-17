الامارات | «التربية» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لربيع 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وإجراءات التقديم للبعثات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، محددة آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع 2023 في الرابع من نوفمبر المقبل، كما حددت 18 من الشهر ذاته لاستكمال جميع نواقص طلب التقديم لفصل الربيع 2023.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل في الثالث من أكتوبر الجاري، على أن يستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان، ومن ثم سيتم النظر فقط في الطلبات المكتملة لمنح البعثات الدراسية من بعد تاريخ الرابع من نوفمبر المقبل مفيدة بأن إعلان نتائج القبول النهاية لفصل الربيع 2023 سيكون في 28 من الشهر ذاته.

وتستهدف البعثات الخارجية مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الجاري والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لدراسة البكالوريوس.

ووضعت الوزارة شروطاً لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها ألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والكلفة الإجمالية للدراسة.

وحددت الوزارة شروطاً يجب مراعاتها عند اختيار مؤسسة التعليم العالي الموفر فيها القبول منها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث ما عدا أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأن يكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث، وتستثنى جامعة Berklee College of Music في الولايات المتحدة الأميركية لدراسة برامج الموسيقى من شروط التصنيف.

• 4 نوفمبر المقبل آخر موعد و18 من الشهر ذاته لاستكمال النواقص.