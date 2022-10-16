الامارات | تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة جديدة في دبي بداية عام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة، بداية العام المقبل، وبذلك يرتفع عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، وسيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ومسارات الطرق المشتركة الآمنة، في مختلف مناطق إمارة دبي، من 185 كيلومتراً، إلى 390 كيلومتراً.

وأكد الطاير أن التوسع في تهيئة مناطق جديدة لتشغيل الدراجات الهوائية والسكوتر، يأتي تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، وكذلك تعزيز استراتيجية الميل الأول والأخير.

وقال: «تشمل المناطق الجديدة: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، وند الشبا الأولى، وبتشغيل السكوتر الكهربائي في هذه المناطق، سيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى نحو 390 كيلو متراً، وستخدم قرابة 114 ألفاً و503 نسمات من سكان تلك المناطق». وأشار الطاير إلى أنه سيجري ربط المسارات، مع أهم نقاط الجذب ومحطات النقل الجماعي، البالغ عددها 10 محطات نقل جماعي، و18موقعاً حيوياً تشمل، الحدائق العامة، والعديد من المحال التجارية، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، والتقليل من الاعتماد على المركبات.

وأوضح الطاير أن اختيار المناطق والمسارات، جاء بناء على دراسات فنية، وتحليل بيانات لمختلف مناطق إمارة دبي، لتقييمها من حيث السلامة وأحجام الحركة المرورية، وجاهزية البنية التحتية، وكذلك بناءً على الكثافة السكانية، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، على التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان، والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة. وأكد أنه لايزال العمل جارياً في تلك المناطق لوضع اللمسات الأخيرة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالسلامة المرورية، وتتضمن التحسينات الجاري تنفيذها في تلك المناطق وضع العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، إضافة إلى تحويل الشوارع الداخلية إلى مناطق آمنة من خلال خفض السرعات من 40 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة، وذلك لضمان التنقل الآمن للمستخدمين.

قيد الإنشاء

ناشدت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور، عدم استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات التي لاتزال قيد الإنشاء، تفادياً لوقوع أي أخطاء أو حوادث مرورية، مؤكدة أن العمل في المناطق الجديدة، يسير وفقاً للخطط التنفيذية للهيئة، حيث شارفت على الانتهاء من وضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية الخاصة بالسكوتر الكهربائي، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية، كما ناشدت الهيئة سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر عند القيادة داخل تلك المناطق، والالتزام بالسرعات المحددة على تلك الشوارع.

تصريح بالقيادة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات رابطاً إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني: www.rta.ae، ويتيح للراغبين في الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي مجاناً، للسير على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكتروني.